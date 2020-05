Trafic aérien : Orly ne rouvrira sans doute pas avant plusieurs mois

On parle là du deuxième plus grand aéroport de France, par lequel transitaient, quotidiennement, quelque 80.000 voyageurs et 25.000 salariés. Fermé au trafic commercial depuis le 31 mars, Paris-Orly pourrait bien le rester pendant encore plusieurs mois, révèle ce dimanche 3 mai Les Echos. Jusqu'à septembre, voire octobre 2020. Le quotidien économique cite une source proche du dossier, qui se fie aux prévisions des compagnies aériennes, selon lesquelles la reprise du trafic s'annonce des plus lentes.