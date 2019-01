Trafic aérien : retards et annulations en hausse de plus de 50% en 2018, les compagnies les plus impactées

L'entreprise s'est intéressée aux retards de plus de deux heures et aux annulations, autrement dit aux désagréments donnant droit à une indemnisation. En un an, elles ont augmenté de 55,90%, 41 639 vols exactement ont été impactés sur la période analysée. Et si l'on regarde uniquement le nombre de vos vols annulés, il a presque doublé par rapport à l'année précédente !





"Cela peut notamment s’expliquer par une année 2018 particulièrement marquée par des mouvements sociaux, comme chez Air France qui draine une très grosse partie du trafic aérien au départ et vers les principaux aéroports français", analyse Anne-Laure Hery, porte-parole d’Air Indemnité. "Rien que pour cette compagnie, on comptabilise une quinzaine de jours de grèves entre février et mai 2018. En avril, ce ne sont pas moins de 8 jours de grève qui ont été annoncés ! Résultat : le mois d’avril est clairement le plus sinistré cette année."





La compagnie low-cost Ryanair a également subi ses premières grèves à l'échelle européenne cet été. Et les compagnies aériennes ne sont pas les seules à avoir connu des mouvements sociaux dans le secteur : les contrôleurs aériens ou encore les bagagistes ont eux aussi fait grève cette année pour dénoncer leurs conditions de travail.