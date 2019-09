Trafic d'or, armée française "complice" et autres accusations : on en sait plus sur la vidéo qui attise les rumeurs

À LA LOUPE – Partagée à de multiples reprises depuis cet été sur les réseaux sociaux, une vidéo montre des hommes s'agiter autour d'un stock de lingots d'or. Les accusations de détournement et de trafic sont-elles fondées ?

Une étrange vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux en ce début septembre. La scène filmée nous montre un groupe d'hommes qui ouvre des caisses en bois et en extrait des lingots d'or, dans des quantités impressionnantes. Le commentaire qui l'accompagne indique que "la douane du Mali vient, en présence d'observateurs internationaux et de journalistes, de démanteler un trafic d'or effectué par des militaires français qui disaient qu'ils transportaient des armes". Comble de l'histoire, ces militaires auraient déclaré "qu'ils le faisaient sur ordre de l’Élysée".

Difficile à authentifier au premier regard, ce document a attiré l'attention des services de fact-checking des médias français. LCI a cherché son origine et tenté d'y voir plus clair sur les motivations des protagonistes. En effet, la vidéo a été partagée dès la mi-août par de multiples internautes, avec le plus souvent des explications très différentes. La liste n'est pas exhaustive : trafic d'or intercepté dans un aéroport ghanéen, détournement d'or par le pouvoir congolais, ou encore une saisie d'or par une supposée police maritime européenne.