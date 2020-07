Trafic de drogue : la mâchoire brisée par un dealer, cette chanteuse lilloise témoigne

"Je me suis fait taper. Agresser par un dealer". Le visage déformé par les coups qu'elle a reçus, cette Lilloise de 43 ans témoigne. Il s'agit de Cécile Thircuir, chanteuse et directrice de la compagnie On Off. Elle a posté sa vidéo depuis l'hôpital le 18 juillet dernier au lendemain de l'agression qu'elle a subie. "Parce que j'ai haussé le ton suite à des provocations en fin de journée. j'ai la mâchoire cassée en deux endroits. je vais avoir des plaques dans la mâchoire. Et je ne pourrai pas chanter pendant... ". La voix faiblit dans un sanglot.

Le témoignage de 5'37'' a été vu plusieurs dizaines de milliers de fois sur Youtube en une semaine. Dans le quartier, d'autres habitants témoignent de mêmes difficultés. "On n'ose plus sortir, on n'a peur", témoigne une voisine. "On se sent abandonnés", raconte une autre, qui ajoute que, parfois, des containers sont utilisés par les dealers pour bloquer l'accès des habitants et de la police aux halls d'immeuble.

Dans le quartier de la porte de Valenciennes, les policiers que nous avons rencontrés se sentent démunis. Des "guetteurs" alertent de la présence des forces de l'ordre pendant notre reportage. "Depuis le début du boulevard, ils savaient qu'on venait", explique un officier de police qui préfère rester anonyme. "Ils ont remballé. Ils ont caché la "came" dans un appartement", raconte-t-il.

Les représentants des policiers réclament une réponse pénale "immédiate, réelle, appliquée". Selon la Voix du Nord, la maire de Lille a appelé Cecile Thicuir le dimanche suivant son agression. Elle réclame, elle aussi, des effectifs de police supplémentaires dans le quartier. Le quotidien indique par ailleurs que l'agresseur présumé de Cecile Thicuir a été interpellé et placé en garde à vue.