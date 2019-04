Trafic de drogue : une hausse spectaculaire du nombre de saisies qui inquiète

Les saisies de drogues battent des records en France. Le bilan 2018 des services français dans la lutte contre les trafics de stupéfiants démontre une importante de la saisie de cannabis et d’héroïne, comme le dévoile Le Parisien ce mardi. Autre fait notable : une amélioration de la "qualité" de ces produits, qui contribue à renforcer la dépendance de ses clients. Et ils seraient de plus en plus nombreux à consommer en France : le nombre de faits constatés de vente de cannabis a ainsi augmenté de 7,7% entre 2017 et 2018.





Les Français ont-ils augmenté leur consommation, où les saisies sont-elles tout simplement plus nombreuse ? Comment expliquer ce phénomène ? Il pourrait être lié aux producteurs. "L’accroissement de la production mondiale de drogues exerce du coup une forte pression sur les pays de consommation", détaille le ministère de l’Intérieur, qui a réuni ces données.