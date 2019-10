Trafic perturbé après une grève surprise au centre de maintenance des TGV à Paris

JT 20H - L'accident mortel qui s'est produit ce vendredi près de Lamballe dans les Côtes d'Armor ne devrait pas arranger le trafic des trains ce week-end. Notre journaliste Valentin Dépret nous fait le point depuis la gare Montparnasse à Paris.

Les perturbations s'aggravent ce vendredi soir à cause de cet accident dans les Côtes d'Armor. Le trafic des TGV vers Brest est très perturbé. Pour ne rien arranger, il y a une grève surprise dans le centre de maintenance des TGV en région parisienne. Faute de techniciens, des trains restent bloqués dans les ateliers. La SNCF conseille aux 120 000 voyageurs prévus samedi de consulter son site Internet avant de venir.



