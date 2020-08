Trains bloqués dans le Sud-Ouest : "La SNCF va rembourser les billets à hauteur de 300%"

Cette mesure exceptionnelle concerne les passagers se trouvant à bord des trois trains ayant passé plusieurs heures sur les rails, dans le sud-ouest, entre dimanche et lundi. Un train au départ de Biarritz à 12h13 qui n'a démarré qu'à 14h45 et a passé la nuit à Ychoux. Un autre au départ de Hendaye à 17h55 qui n'est parti qu'à 18h30 pour se retrouver bloqué à Biarritz, et un troisième parti de Dax à 23h au lieu de 15h, et qui n'a même pas pu aller jusqu'à Bordeaux.