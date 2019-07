"Tranquillité vacances" : les gendarmes aux services de la sécurité publique

L'opération "tranquillité vacances" existe depuis 45 ans pour lutter contre le cambriolage. La mission des gendarmes consiste à veiller et à contrôler quotidiennement les maisons des contribuables. Pour faire partie du programme, il suffit de s'inscrire sur une application. À Jargeau, dans le Loiret, une vingtaine de propriétaires bénéficient de ce service gratuit.



