Transport en commun : comment expliquer la durée de nos trajets ?

Dans notre pays, il faut en moyenne trois heures et huit minutes pour se déplacer en transport en commun dans une zone rurale. Ce constat concerne notamment les trajets courts de moins de 50 kilomètres. Pour cause, le temps d'attente est assez long sur les trajets ruraux, avec un temps de correspondance moyen de 80 minutes. D'autant plus que dans nos campagnes, les fréquences de passage sont faibles, soit deux à trois bus ou trains par jour. Toutefois, le tarif est moins coûteux par rapport à ceux des pays voisins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.