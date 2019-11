Grève du 5 décembre : la SNCF bloque la vente des billets sur son site

La SNCF essaie d'anticiper la pagaille qui s'annonce dès le 5 décembre. La compagnie a suspendu les réservations de billet sur son site pour cette date synonyme de grève, pour les TGV mais aussi les Intercités.

Dans le détail, il n’est plus possible de réserver de TGV pour le jeudi 5 décembre jusqu’au vendredi 6 décembre inclus. Pour certaines destinations, la coupure risque d'être plus longue. Pour Lorient ou Londres par exemple, impossible d'acheter un billet du 5 au 8 décembre inclus. La SNCF note "train complet" ou "indisponible" quand il s’agit de TGV tandis que certains Ouigo sont ouverts à la vente.