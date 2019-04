Travailler plus : qu'en pensent les employés et les patrons à Saint-Avold ?

Dans son allocution du 25 avril 2019, le chef de l'État prévoit de mettre en avant la nécessité de travailler plus. A Saint-Avold, en Moselle, cette idée est perçue différemment du côté des patrons et des employés. Selon certains salariés, il est possible de travailler plus, mais il faudrait qu'on soit aussi bien payé. Pour les employeurs, le souci réside dans la recherche de candidats. Quoi qu'il en soit, à Saint-Avold, chacun attend avec impatience les annonces d'Emmanuel Macron.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.