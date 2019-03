Trois Français sur quatre prennent leur voiture pour se rendre au travail

Mais une utilisation qui traduit également un mal-être. Pour beaucoup, l'utilisation de la voiture est contraint en raison de l'environnement qui les entoure. Un reflet, notamment, des revendications qui animent les Gilets jaunes depuis plusieurs mois maintenant. "On note qu’un sentiment croissant de vivre 'un peu trop loin de tout' se développe, particulièrement en zone rurale et périurbaine. Ce qui explique que le mouvement soit parti d’une mesure qui touche au prix du carburant et à cet outil essentiel qu’est à la voiture", ajoute Amandina Lama.