Trois jours dans un trou normand : à Noues-de-Sienne, la voiture sinon rien

Reste enfin le Taxibus, proposé par le conseil départemental : un bus qui fait l’aller-retour jusqu’à Vire deux fois par semaine sur la journée, à horaires fixes, avec des marges d’une demi-heure, selon le nombre de passagers et d’arrêts à faire. Le service est-il un succès ? "Non, ça marche pas. En même temps, on ne communique pas trop", souffle Jean-Pierre Nourry, pas plus convaincu que ça par ces solutions. "Il faut s’adapter, c’est le problème dans des coins comme le nôtre où il n’y a pas tant de transports en commun. Les gens ont leur journée à remplir, ils ne veulent pas empiéter sur leur liberté."





Laure Genest, Alain Vachy et Yves Le Dran ne vont pas le contredire. Attablés dans un café mal chauffé après avoir bravé la neige et le froid, ces trois retraités, une documentaliste, un prof et un médecin, reconnaissent volontiers "ne pas trop se renseigner sur ce genre de services." Alain, pas le dernier à tempêter sur "la disparition des services publics", à commencer par les transports en commun, ne veut pas minuter son quotidien pour éviter la voiture. Goguenard, il explique qu’il se "transporte en commun avec (lui)-même". Yves, lui, raconte l’anecdote d’un ancien curé du coin, "victime" de la faible diversité du commerce de proximité : "Sa montre était en panne, il lui fallait de nouvelles piles. Il aurait dû aller voir le bijoutier, mais ne pouvait pas se faire transporter. Le marchand de journaux, qui vendait des piles, lui a proposé de s'en occuper, mais la montre n’a pas survécu à la réparation."





Laure fait du covoiturage avec ses amis de l’université inter-âges, toujours à Vire. A la marge : "On n’a pas toujours les mêmes activités donc ce n’est pas toujours simple. Mais si on peut, bien sûr, c’est quand même plus sympa. Mais pour aller faire nos courses, bon… et puis, c’est vrai, on se laisse tenter par un peu plus de liberté." Des concessions à la lutte contre la pollution qui font un peu sourire Jean-Pierre Nourry : "Tout le monde veut sauver la planète, mais est-ce que tout le monde adapte son comportement au quotidien ? Pas sûr."