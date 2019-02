Trois jours dans un trou normand : Le Gast et la peur du "village-fantôme"

Cette lente extinction silencieuse ne suscite pourtant pas de grande révolte chez ses habitants. Dans tout le canton, pas ou peu de Gilets jaunes pour occuper les ronds-points, et encore moins au Gast. "Au début, je trouvais ça bien, on pouvait faire entendre des revendications", se souvient Nadège, qui cumule heures de ménage et gestion administrative dans l'entreprise familiale. "Mais c'est devenu inaudible, on ne comprend plus rien à leurs revendications". Bien sûr, elle voit bien que les "les services disparaissent". Mais elle encaisse : "On en est à un stade où on s'habitue à tout". Un fatalisme que partage son mari : "Si ça continue, on deviendra un village-fantôme, un lieu-dit". Même Reine voit bien l'absence de résistance : "Il y a une fatalité. Comme si nous étions résignés à ce que notre village crève". Alors quand on leur parle du Grand débat national, c'est avec un haussement d'épaules ou un regard sceptique qu'on nous répond : "Je me demande s'ils ne vont pas nous enfumer", dit Reine, électrice "déçue" d'Emmanuel Macron. Même scepticisme chez Nadège : "Quand on a accès à tout, on ne peut pas comprendre ce qu'il se passe pour ceux qui sont loin de tout".





Mais malgré tout, dans cette campagne qui culmine à 340 mètres d'altitude, on chérit "les champs, les étangs, les oiseaux et le bon air". Et côté développement, on compte énormément sur l'arrivée de la fibre optique qui se fait attendre depuis des années dans cette zone blanche. A partir de mars 2019, les élus espèrent bien que le haut débit pourrait amener avec lui son lot de nouveaux habitants, curieux de campagne mais qui ont besoin d'un bon accès à internet pour s'y installer durablement. Le phénomène intéresse beaucoup, parmi les administrés du Gast, qui, grâce au futur raccordement, espèrent gratter une plus-value intéressante pour leur maison quand ils la revendront, assure Reine : "Quand le réseau d'eau a été installé, il y en avait quelques uns qui avaient résisté parce qu'ils avaient leur puits. Et puis, le puits s'est asséché. Depuis, ils ont compris. Internet, ils ne passeront pas à côté."