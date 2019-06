Trois questions sur l'interdiction des vols intérieurs, proposée par Delphine Batho et François Ruffin

Depuis le 3 juin, les discussions sur la loi d'orientation des mobilités vont bon train. Au cœur des propositions concernant l'avenir des déplacements des Français, un amendement détonne : interdire les trajets en avion en France lorsque le trajet est réalisable en train en moins de cinq heures. Une interdiction qui concernerait par moins de 72 vols quotidiens, par exemple Paris-Nantes ou Lyon-Marseille.





A l'Assemblée nationale, cette idée est notamment portée par Delphine Batho, ancienne ministre de l'Environnement, et par le député insoumis François Ruffin. Leur objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre. De son côté, Jean-Pierre Sauvage, président du BAR France, organisation professionnelle qui représente les compagnies aériennes, pense que cette idée est "non seulement réductrice quant à sa projection économique et contestable quant à ses motivations écologiques." Explications sur cette proposition polémique.