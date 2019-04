Trop d'argent pour Notre-Dame de Paris ? Pour Stéphane Bern, "c'est impossible de faire un devis pour le moment"

"Si vous demandez aux donateurs, les Américains, les Brésiliens, j'ai vu que des Japonais se mobilisent aussi pour Notre-Dame de Paris, et bien eux ils veulent que l'argent soit fléché directement vers Notre-Dame", ajoute d'ailleurs Stéphane Bern sur LCI avant de se prononcer plus personnellement sur le sujet. "Il y a Notre-Dame et il y a aussi toutes les petites églises qui ont parfois 900 ans d'histoire, donc il faudra peut-être qu'on se pose la question d'une aide de la Fondation Notre-Dame au patrimoine religieux qui est en péril partout en France", a-t-il ainsi ajouté, précisant que "c'est trop tôt pour le dire et pour lancer l'idée". Et d'insister : "J'ai ça en arrière pensée, je l’avoue, parce que je me dis qu'il faut faire beaucoup aussi pour le reste du patrimoine religieux qui est aussi fragile que l'était Notre-Dame".