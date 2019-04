Trop d'argent pour Notre-Dame ? Pour Stéphane Bern, "c'est impossible de faire un devis pour le moment"

Trop d'argent pour Notre-Dame ? Une semaine après l'incendie qui a ravagé l'un des édifices emblématiques de Paris et de France, le Point titrait ce dimanche "il y a assez d'argent pour la réparer deux fois" évoquant une première estimation du coût des travaux à 500 millions d'euros. D'autres experts avancent un coût de "300 à 600 millions d'euros" sans que ces chiffres ne soient, pour l'heure, consolidés. Sur LCI, Stéphane Bern, "Monsieur Patrimoine" au sein du gouvernement, a appelé à la patience avant toute polémique : "C'est impossible de faire un devis pour le moment, parce qu'on doit aller pas à pas car il y a encore des gravats, on essaie de consolider la voûte et le pignon nord". Précisant, qu'"évidemment, ça n'est pas à la mesure des travaux qu'on peut faire dans un appartement ou dans une maison", il a cité l'exemple de l'échafaudage nécessaire à cette reconstruction, qui pourrait coûter à lui seul "plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros". Enfin, il a rappelé que le montant des dons relayé ces derniers jours prend en compte majoritairement des "promesses de dons" tout en se félicitant du nombre de petits donateurs : "On parle toujours des grandes fortunes qui ont fait des promesses à 100 millions, 200 millions (...) en revanche, ce que personne ne dit, c'est qu'il y a quand même plus de 300.000 petits donateurs dont je suis et dont vous êtes certainement qui ont donné 20 millions d'euros, ça c'est vraiment des dons, c'est pas des promesses".