Trottinettes électriques : Paris autorise seulement trois opérateurs et met fin aux "juicers"

La Ville de Paris fait du ménage. A la rentrée, seuls trois opérateurs de trottinettes électriques pourront continuer à proposer leurs engins dans les rues de la capitale : Dott, Lime et Tier. Pour mettre à disposition des Parisiens 15.000 trottinettes (5.000 par opérateur), les trois sociétés s'engagent à respecter les mesures, notamment sociales et environnementales, imposées par la mairie.

"Ces trois opérateurs respectent trois objectifs que nous avions fixés : l'apaisement des espaces publics et des usages, la gestion et la maintenance des engins, le respect de hauts critères sociaux et environnementaux", explique l'adjoint en charge des Transports, David Belliard (EELV). Avec ces opérateurs, "on arrêtera la pratique des 'juicers'" (des indépendants peu rémunérés qui récupèrent sur l'espace public les engins, pour les recharger moyennant finances). "Il y aura désormais des recrutements en CDI", affirme-t-il.