Paris : la moitié des opérateurs de trottinettes électrique ont suspendu leur service

Voi annonce pour sa part que "conformément aux demandes de la mairie, nous opérons à Paris avec une flotte réduite dans les prochaines semaines", indiquent Les Échos, qui constatent que le service était à l'arrêt ce mardi. Hive a annoncé également qu'il changerait ses trottinettes pour proposer "une meilleure expérience aux clients, (...) davantage de sécurité et (...) une plus longue durée de vie". Tout comme Tier, qui promet pour juillet de "mettre à disposition des utilisateurs un modèle adapté aux spécificités de chaque marché et toujours plus durable".





Début juin, la maire de Paris Anne Hidalgo annonçait vouloir mettre fin à "l'anarchie" en autorisant seulement à deux ou trois opérateurs d'exercer dans la capitale. Le marché pourrait-il s'en charger avant que l'édile n'ait fait son choix ?