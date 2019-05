Trottinettes électriques : la mairie de Paris veut mettre au pas les loueurs avec une "charte de bonne conduite"

Selon Les Echos et Le Parisien, qui ont eu accès à ce document de cinq pages, les signataires s'engageront à "mettre leurs trottinettes dans des emplacements dûment spécifiés et répertoriés, et qui ne gênent en aucun cas la circulation des piétons". Ils devront systématiquement rappeler cette règle à leurs utilisateurs. Dans le cas contraire, "la Mairie de Paris se réserve le droit de verbaliser les trottinettes et de mettre les véhicules gênants en fourrière".





Une application, "Dans ma rue", sera mise à disposition des Parisiens pour signaler tout stationnement gênant. L'opérateur responsable devra alors "intervenir dans un délai maximal de douze heure", sous peine de devoir rembourser les frais engagés par la Ville pour déplacer la trottinette mal garée.





Selon la Ville de Paris, il y aurait 15.000 trottinettes électriques en circulation dans la capitale aujourd'hui. Une flotte qui pourrait plus que doubler et atteindre le nombre de 40.000 véhicules d'ici à la fin de l'année.