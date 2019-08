Une association parisienne en guerre "contre l'anarchie urbaine" causée par les trottinettes électriques

Son épouse s'est fait percuter par une trottinette électrique alors qu'elle traversait un passage clouté et qu'elle tenait dans ses bras leur bébé âgé de sept semaines. Heureusement, l'enfant n'a rien. Elle, en revanche, en garde des séquelles. Cet accident a poussé Arnaud Kielbasa à cofonder, en juin dernier, l'association Apacauvi (Association philanthropique action contre l’anarchie urbaine vecteur d’incivilité) avec Jean-René Albertin - dont la femme, pianiste à l'Opéra de Paris, a également été victime d'un accident impliquant une trottinette électrique. "Quand on a vu l’ampleur du phénomène et l’ampleur des accidentés, on a décidé de créer l’association", explique à LCI Arnaud Kielbasa.





Le combat que l'association mène consiste à faire prendre conscience aux élus de la nécessité d'une législation plus contraignante quant à l'utilisation des trottinettes électriques et à apporter du soutien aux victimes. "On a été reçus par plusieurs politiques et on s’est aperçu qu’il y avait une méconnaissance du sujet", continue-t-il. Preuve que les pouvoirs publics ne prennent pas le phénomène à la légère : les deux fondateurs doivent être reçus lundi au ministère des Transports, où ils comptent faire valoir leurs propositions afin de mieux réguler ce marché.