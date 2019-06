Trottinettes et vélos en libre-service : les députés votent des mesures pour limiter les nuisances

Leur utilisation est loin de faire l'unanimité. Vélos et trottinettes en libre-service sont au cœur de tous les débats sur le partage de l'espace public, et la cause de quelques accidents parfois graves. Le jour où la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé des dispositions pour mettre un terme aux nuisances causées par les trottinettes électriques (interdiction de stationnement sur les trottoirs, limitation de vitesse,etc.), les députés ont adopté un amendement au projet de loi mobilités.





Il aboutit à un article "totalement réécrit" par rapport à celui issu du Sénat et amendé en commission et "vient donner aux collectivités les outils pour réguler ces engins en 'free-floating'" selon la rapporteure Bérangère Couillard (La République en marche). Il prévoit notamment "la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public" pour ces engins, pour lequel le maire pourra souvent être compétent. La délivrance de ces titres sera encadrée par un certain nombre de règles : sur la sécurité, le retrait des engins hors d'usage, la publicité apposée sur les engins ou l'encadrement des signaux sonores, a précisé la député. Les maires pourront refuser la présence de ces moyens de transport sur leur territoire.