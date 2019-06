Trottinettes : les municipalités haussent le ton

Bien que le débat sur la place des trottinettes électriques dans les grandes villes ne soit sans aucun doute qu'à ses débuts, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'une réglementation plus stricte. De son côté, la mairie de Paris veut interdire son stationnement sur les trottoirs. Mais c'est la ville de Bordeaux qui est la plus avancée sur la question.



