Trottinettes : pourquoi les députés ont-ils rejeté le port du casque obligatoire ?

L'amendement en question, présenté par des députés LaREM dans le cadre des débats sur la loi Mobilités, visait à rendre obligatoire le port du casque "pour toute circulation à bord de trottinette électrique ou de vélo à assistance électrique". Partant du principe qu'un casque réduirait "de 70%" les risques de blessure grave à la tête - la mesure est d'ailleurs appuyée dans le monde médical -, les députés estimaient nécessaire de "renforcer la législation pour garantir la sécurité de modes de déplacement qu'il encourage".





Lors des débats dans l'hémicycle la semaine dernière, l'exécutif et la majorité ont rejeté le principe de l'amendement. "Le gouvernement est résolument contre l'obligation du port du casque sur les vélos au-delà de 12 ans et sur les trottinettes", a écarté Elisabeth Borne. Car, affirmait la ministre des Transports, "les Français en ont marre qu'on leur impose des obligations. On recommande le port du casque et chacun prend ses responsabilités". Derrière cette position, l'idée qu'une contrainte supplémentaire pourrait dissuader les Français de recourir aux circulations douces. "Si on oblige le port du casque, la pratique de ce type de mobilités ne va pas se développer", assurait ainsi Bérangère Couillard (LaREM).





Un argument valable ? Pas pour Laurianne Rossi, députée LaREM des Hauts-de-Seine qui soutenait l'amendement en question. "La ministre et les députés considèrent que le port du casque obligatoire pourrait casser le modèle de cette nouvelle mobilité. Je ne le crois pas. Au contraire : plus un usage est sûr, plus il se développe", a expliqué à LCI cette députée. "Peut-être que le sujet n'est pas mûr aujourd'hui, mais on y reviendra. Le drame survenu lundi à Paris montre que l'on va aller vers davantage d'accidents", prévient-elle, comparant cette mesure "de santé publique" à la ceinture de sécurité imposée dans les voitures il y a plus de quarante ans.