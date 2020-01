Trouver l'âme sœur après 50 ans ? Ils n'ont pas hésité à recourir à un site de rencontres

Revivre une belle histoire après 60 ans, l'envie de partager des passions communes , c'est aussi ce qui a convaincu William, divorcé, à franchir le pas. "Les enfants me prennent beaucoup de temps, le travail aussi. Mais il y a un moment où vous êtes seul. Alors j'ai décidé de me prendre par la main et de m'inscrire".

Sexy et flatteurs, les visuels des sites vendent du rêve, mais attention aux désillusions . Exclusivement dédiés aux plus de 50 ans , ils ont envahi la toile ces dernières années . Un marché florissant qui cible 9 millions de seniors célibataires veufs ou séparés. Lancée en 2017 cette plateforme revendique déjà 1 million 300 mille inscrits .

"Passé 50 ans, on sait exactement ce que l'on ne veut plus", explique Héloïse Des Monstiers, directrice marketing de 'Disons demain', filiale de Meetic. "Nous nous sommes rendus compte que ce qui était très important pour eux c'est le partage de goût et de valeurs communs".

Internet est devenu un mode de rencontre majeur selon Marie Bergström, sociologue , notamment parce que des tabous sont tombés. "Avant, les sites de rencontres étaient assez stigmatisés du fait de l'association du minitel rose et des rencontres coquines mais aujourd'hui les jeunes ont montré que c'était un mode de rencontres comme un autre".

Dans 10 ans , on estime qu'un couple marié sur deux se sera rencontré sur la toile , parmi eux. Or, les seniors seront de plus en plus nombreux .