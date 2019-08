Troyes : les ralentisseurs, utiles mais parfois dangereux

Même si les dos d'âne ont permis de réduire les vitesses en ville, ces ralentisseurs ne facilitent pas la vie aux automobilistes. Ils sont utiles mais peuvent également présenter un danger. Dans l'agglomération troyenne, les chauffeurs de bus de la ligne onze ont affaire à dix-sept ronds-points et vingt dos d'âne par rotation. Ce qui a provoqué un problème de santé à Alexandre Marion, chauffeur de bus. Ce dernier a fini par se briser le dos et avoir des douleurs aux bras. Cependant, il est à noter qu'un décret interdit les ralentisseurs sur les lignes de transports publics.



