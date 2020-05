Trump "cobaye courageux" de la chloroquine: les réseaux en soutien à Didier Raoult exultent

Ils sont parfois une centaine, souvent des milliers et même près de 500.000 dans l'un d'eux. Sur Facebook, les groupes en soutien au professeur Didier Raoult et son "protocole" notamment à base de chloroquine sont toujours aussi actifs. Surtout lorsqu'ils sont portés par l'actualité. C'était le cas ce mardi 19 mai, après l'annonce de Donald Trump, qui a confié prendre cette molécule tous les jours de façon préventive.

Ce n'est donc pas une surprise si, dès l'annonce diffusée dans les médias français, l'information avait déjà sa place d'honneur dans cette communauté. Elle y fait désormais office de thématique du jour, si bien que la publication annonçant le choix du président américain - et dont le texte se conclut par "Bravo Professeur Raoult" - est épinglée en tête du groupe. Mise en ligne à 1h du matin, elle comptabilisait plus de 5000 "likes" et 1300 partages à peine dix heures plus tard. Beaucoup plus que toutes les autres.

Et pour cause, ces groupes sont devenus de véritables chambres d'échos. Car ils voguent sur l'espoir de la population de trouver un traitement à cette maladie. Le créateur du groupe Facebook le plus populaire, qui compte 470.000 membres, nous confiait ainsi en avril dernier, quelques jours après sa mise en ligne, être dans cette démarche pour "redonner de l'espoir". Ce mardi matin, il s'est d'ailleurs fendu de ce message : "hydroxychloroquine is HOPE". Une référence paradoxale à l'affiche "Espoir" de Barack Obama lors de sa campagne présidentielle de 2008.