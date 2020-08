Trump menace d'interdire TikTok, les "tiktokeurs" entre humour et consternation

Avec 1 milliard d'utilisateurs, dont 123 millions aux Etats-Unis. TikTok est le réseau social le plus téléchargé. Il a connu notamment un pic d'adhésion avec la pandémie de coronavirus et le confinement. L'application étant surtout connue pour les défis de chorégraphies, on pourrait s'attendre donc à une armée de "tiktokeurs" en colère protestant (en dansant ?) devant la Maison Blanche.

Sur TikTok, la majorité des utilisateurs ont moins de 20 ans. La génération Z (née après 1996) et les millenials représentent plus de 60% des utilisateurs. Quand beaucoup s'amusent de voir cette relation intense mise à mal par Donald Trump, encore une fois par l'humour, d'autre prennent cette annonce plus à cœur."TikTok est notre club-house, et Trump l'a menacé", a déclaré à Bloomberg Yori Blacc, un utilisateur de TikTok âgé de 19 ans en Californie.

Mais la génération Z s'est aussi énormément servi de TikTok comme plateforme de militantisme. Black Lives Matter, communauté LGBTQ+, féminisme, ces sujets étaient défendu à bras-le-corps etc ... Et entre deux chorégraphies, la tendance Anti-Trump est souvent revenue.