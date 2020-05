VIDÉO - Faire cours avec un masque, c'est possible ? Les trois conseils pratiques de Peggy, prof de lettres

Premier défi quand on porte un masque et qu'on doit parler durant plusieurs heures : gérer la chaleur et l'humidité. Une contrainte qui peut se révéler encore plus désagréable pour ceux et celles qui portent des lunettes car cela crée de la buée. Pour réduire ce désagrément, Peggy conseille de changer régulièrement de masque. "On ne sait pas encore très bien combien on en aura par journée, ou demi-journée et qui les fournira", admet l'enseignante "mais mon conseil c'est d'en avoir personnellement quelques-uns de rechange pour pouvoir faire des rotations de masques et travailler dans des conditions plus confortables".