Un accident de vélo a fait basculer leur vie : la mère d'un jeune homme cérébrolésé témoigne

Dans notre pays, il y aurait entre 1 500 et 1 700 personnes cérébrolésées ou en état de conscience minimale. C'est le cas d'Antoine. Alors qu'il allait entrer en classe de 4ème, une voiture a percuté son vélo. Son cerveau, gravement endommagé, a subi des lésions irréversibles. Corinne Penard, sa mère nous a raconté leur vie depuis ce drame.



