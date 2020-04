Un an après l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron confirme l'objectif de la reconstruire en cinq ans

Il y a un an jour pour jour, Notre-Dame de Paris s'embrasait sous le regard incrédule du monde entier. Quelques heures après, au pied du monument encore fumant, Emmanuel Macron promettait aux Français que la plus célèbre des cathédrales dans le monde serait reconstruite en cinq ans.

Le chef de l'Etat a lié ce projet de construction à la crise sanitaire qui bouleverse actuellement la France, et qui "accapare nos pensées" actuellement. "Il y a eu le temps de l'épreuve et de l'émoi, et c'est le temps de la reconstruction qui a commencé", a-t-il déclaré dans cette vidéo, voyant dans ce gigantesque chantier engagé depuis un an "le symbole de la résilience de notre société".

"C'est dans l'adversité que l'on trouve les forces qui nous permettent de nous hisser à la hauteur de l'Histoire", a insisté le président de la République, toujours dans un parallèle avec le combat mené contre le Covid-19. "Les Français retrouveront la joie d'être ensemble et la flèche de Notre-Dame s'élancera de nouveau vers le ciel."