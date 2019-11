Un an des Gilets jaunes : l'Arc de triomphe fermé samedi

Les images de l'Arc de triomphe pris d'assaut par les manifestants le 1er décembre 2018 demeurent comme un des symboles qui ont jalonné la crise des Gilets jaunes. L'acte 3 du mouvement avait donné lieu à des actes de vandalisme (mur tagué, portes enfoncées...) et à des pillages. Ce samedi, alors que les Gilets jaunes fêtent l'anniversaire de leur mobilisation, un rendez-vous a été fixé sur les Champs-Elysées. Plus de 5000 personnes ont répondu à l'invitation lancée sur Facebook.

Par mesure de précaution, et à la demande des autorités, l'Arc de triomphe, situé en haut des Champs-Elysées, restera fermé le 16 novembre, peut-on lire sur le site du monument.

La préfecture de police de Paris a fait savoir que "tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des "gilets jaunes" sera interdit sur les secteurs suivants : Champs-Elysées et avenue de la Grande Armée, Assemblée Nationale, Hôtel Matignon, Trocadéro et tour Eiffel, Sénat, gare Saint-Lazare et « grands magasins », cathédrale Notre-Dame de Paris, bois de Boulogne et de Vincennes".