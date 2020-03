Les bénévoles manquent : un appel à "tous les Français de moins de 70 ans" pour aider les plus démunis

C’est un appel à l’aide, un appel aux mobilisations, que lancent les associations d’aide aux plus démunis. Car avec la crise du coronavirus, ces structures font face à un double enjeu : la hausse des besoins des plus démunis et l’effondrement de leur structure de bénévoles, dont beaucoup sont âgés et se sont mis en retrait.

Plusieurs associations (Restos du Cœur, le Secours populaire, la Banque alimentaire, Emmaüs, les Petits frères des pauvres...) ont donc fait savoir ces derniers jours qu'elles manquaient de bras en raison de l'épidémie.