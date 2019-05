Un chauffeur de bus accusé d'avoir refusé l'accès à une femme en jupe : ce que l'on sait

Tout commence avec un post Facebook publié par Kamel Bencheikh, écrivain algérien vivant à Paris. Il raconte l'histoire rapportée par sa fille. "Ma fille Élise est sortie avec une amie hier [ndlr : 1er Mai] et a voulu prendre tardivement, le bus 60 à la station Botzaris près des Buttes-Chaumont pour descendre en direction de la mairie du 19e arrondissement."





Kamel Bencheikh précise qu'elles étaient les seules à l'arrêt du bus. Vers 23h, le bus 60 s'arrête à leur niveau, mais les portes de ne s'ouvrent pas, affirme-t-il. Le chauffeur aurait regardé les jeunes filles, puis redémarré et s'immobilise quelques dizaines de mètres plus loin à un feu rouge. "Ma fille court et se présente de l’autre côté du bus pour parler au conducteur. À la question de savoir pourquoi il n’ouvre pas la porte, le conducteur répond : t'as qu'à bien t'habiller"