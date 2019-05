Un chauffeur de bus accusé d'avoir refusé l'accès à une femme en jupe : enquête interne à la RATP

Samedi en fin de journée, Elisabeth Borne et Marlène Schiappa, respectivement ministre des Transports et secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, ont réagi via un communiqué conjoint. "Si les faits rapportés étaient confirmés, ils seraient d’une grande gravité, totalement contraires aux valeurs de service public, et nécessiteraient des sanctions exemplaires", écrivent-elles, indiquant suivre "avec la plus grande attention" le déroulement de l'enquête.