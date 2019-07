Un chauffeur de bus de la société Flixbus affichait-il ostensiblement un tatouage nazi ?

Si le code du travail rappelle qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique, et donc du port d'un tatouage, un employeur peut apporter des restrictions à cette liberté pour des raisons motivées. Des dispositions possibles "lorsque les salariés sont en contact avec des clients ou que leur profession demande une certaine tenue vestimentaire", nous explique Me Julien Hadjajd, avocat inscrit au barreau de Paris et spécialiste du droit du travail. "L'employeur peut, par exemple, exclure le port de tongs, de signes religieux visibles, de piercings, de cheveux colorés, ou encore de tatouages. Mais le salarié doit connaître ces dispositions spécifiques et elles sont prévues dans son contrat de travail ou dans le règlement intérieur de l'entreprise."





Mais dans l'affaire du chauffeur Flixbus, il ne s'agit pas d'une inscription anodine. "Nous ne sommes pas ici dans le champ de la liberté d'expression, il s'agit d'un message, d'une revendication", estime Me Hadjadj. De plus, l'inscription des mots 'Mein Kampf' et placés sur l'avant-bras, une partie relativement visible du corps. "Des passagers peuvent se sentir offensés par ce message et l'entreprise peut estimer qu'il s'agit d'un préjudice pour son image."