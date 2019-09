Un clip en soutien aux agriculteurs en détresse fait le buzz sur Internet

JT 13H - Trois jeunes d'Île d'Yeu ont décidé d'écrire une chanson pour soutenir les agriculteurs en détresse. Leur clip fait le buzz sur Internet.

Le suicide des agriculteurs prend de l'ampleur dans l'Hexagone. Une situation qui a fait réagir Tom, Valentin et Jonathan, originaires d'Île d'Yeu. Ils ont ainsi réalisé un clip pour alerter sur la détresse des agriculteurs. Le tube a déjà dépassé les 200 000 vues sur Internet. Le groupe projette de faire d'autres clips pour aider davantage ces derniers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.