Un couvre-feu à Paris ? "Une mesure terrible" mais qui "réduit les contacts", assure le Pr Bréchot

La ville de Paris et la région Île-de-France doivent-elles se préparer à un couvre-feu pour contrer la pandémie de Covid-19 ? C’est l’une des hypothèses envisagées par le gouvernement, à la veille d’un nouveau Conseil de défense. Selon des informations du Point confirmées à LCI, le couvre-feu "fait partie du panel" d'options que l'exécutif peut prendre pour contenir la progression de l'épidémie dans la capitale. Une hypothèse d’autant plus crédible que le gouvernement l’a déjà organisée en Guyane depuis plusieurs semaines, et qui "a fait ses preuves", nous indique une source gouvernementale.

Selon Le Point, en cas de mise en place de cette mesure, trois scénarios sont actuellement envisagés : un début à 20h, 22h ou 23h. Cette hypothèse n’est d’ailleurs pas une initiative isolée du gouvernement français. Outre-Rhin, le cap a d’ores et déjà été franchi : depuis le samedi 10 octobre, un couvre-feu est imposé entre 23h et 6h du matin en Allemagne, notamment dans les villes de Berlin et de Francfort.