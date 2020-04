Un déconfinement selon l'âge ? "On ne protège pas quelqu'un en violant ses libertés"

On ne peut pas objectivement classer les individus et en exclure certains sur le motif qu'ils auraient un certain âge, et donc pas le bon âge.

LCI - Protéger les plus âgés, est-ce une raison valable pour vouloir les garder isoler ?

Michel Fize - Décréter qu'à partir d'un certain âge, on doit continuer à rester confiner, c'est en opposition avec la notion de libertés publiques et individuelles. On ne protège pas quelqu'un en violant ses libertés. On est dans un pays de droit. On peut suggérer, recommander, mais on ne peut pas imposer. Sinon, on risque de créer ce qu'on a connu dans les grandes périodes historiques avec la peste et le choléra, à savoir une sorte de repoussoir. Les personnes vulnérables vont devenir l'incarnation du mal. Donc on ne peut pas objectivement classer les individus et en exclure certains sur le motif qu'ils auraient un certain âge, et donc pas le bon âge.

Moi je suis dans la tranche menacée, si on prend comme critère les "+ de 65 ans", mais je peux vous dire que je ne respecterais pas la règle si elle m'était imposée, et j'utiliserais le principe de désobéissance civile et la violation des droits de l'Homme et du citoyen. Je suis en bonne santé, autant qu'on peut l'être, je n'ai pas de pathologies particulières, donc je ne vais pas me laisser emmerder par un conseil scientifique qui a décrété que je ne rentre pas dans les cases. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de me précipiter dans un déconfinement tous azimuts, je n'ai pas de raisons particulières de le faire. Je continuerais donc à appliquer les gestes barrières, parce que cela risque de durer.