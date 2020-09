Un décret va-t-il permettre de privatiser les routes nationales ?

La rumeur circule en fait depuis plusieurs mois. Comme nous vous l'expliquions ici, des documents ont montré l'intérêt de certaines sociétés d'autoroutes pour le réseau national français. Entre autres exemples, une note interne qui remontait à 2014 dans laquelle les concessionnaires proposaient d'élargir ce qui est décrit comme le "modèle vertueux" des concessions mises en place sur les autoroutes à "l'ensemble du réseau routier national". Une publication de l'Association française des sociétés d'autoroutes remontant à juin 2018 soulignait elle aussi la nécessité d'investir hors du réseau autoroutier.

C'est désormais légalement possible. Et ce depuis le 14 août. Passé inaperçu, ce décret "relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes" a été relevé par Le Monde. Comme son nom l'indique, le texte très officiel, signé aussi bien par le Premier ministre que par la ministre de la transition écologique et son secrétaire d'Etat chargé aux Transports, permet de détailler les conditions dans lesquelles un segment d'une route nationale pourrait se voir concédé à une entreprise privée. Ce sera ainsi le cas uniquement si la route est située "dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier". Comprendre par là qu'il s'agit des segments qui viennent et repartent d'une autoroute déjà privatisée. Il ne s'agit donc pas de l'intégralité du réseau mais de certains tronçons.