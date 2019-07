Le projet d'un député pour protéger les bruits de la campagne

Le but est de ne pas systématiquement donner raison aux plaignants et de faciliter la tâche des juges dans le traitement des affaires pouvant aller jusqu’aux tribunaux. Le 4 juillet dernier, le coq Maurice avait été au cœur d’une bataille entre riverains et avait été jugé pour avoir chanté trop tôt sur l’île d’Oléron. Idem pour Coco, un coq de Margny-lès-Compiègne, dont le propriétaire avait été condamné à s’en séparer fin mai.





Au Figaro le 19 juillet dernier, le député de Lozère avait déjà poussé un cri d’alerte : "Si vous ouvrez la voie à des plaintes parce qu'on accepte plus la réalité d'un territoire, on va abîmer toutes les campagnes françaises et donc au même titre que ce qui existe pour l'Unesco, avec une protection du patrimoine bâti, les croix, les églises, les châteaux, là on protégerait les odeurs et les bruits intrinsèques à la vie rurale."