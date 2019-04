Un drapeau collaborationniste a-t-il été hissé par des Gilets jaunes sur un rond point breton ?

Dans un dossier sur l'extrême droite en Bretagne, le Collectif antifasciste rennais dresse également un parallèle entre la milice du PNB et l'Adsav, "une organisation qui se place en héritière des collaborateurs bretons pendant la deuxième guerre mondiale." Ci-dessous, une photo des Bagadoù Storm dont les miliciens effectuent le salut nazi et une commémoration de l'Adsav datant de 2011 et arborant le même drapeau.