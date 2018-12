Un Français sur 10 dit n'avoir jamais entendu parler de la Shoah

L'enquête réalisée en partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), la Fondation européenne d’études progressistes (Feps) et l'AJC Paris, l'antenne française de l'American Jewish Committee, enseigne également que le soutien à la lutte contre l'antisémitisme est en hausse.





Ainsi, 77% des personnes consultées qualifient la Shoah de "crime monstrueux" contre 63% en 2014 et plus de la moitié (58%) des sondés "comprennent que les Français juifs se sentent en insécurité en France". Chez les plus jeunes, la méconnaissance de cette période de l'Histoire s'accompagne d'une sensibilité amoindrie à la lutte contre l'antisémitisme avec 64% des 18-24 ans qualifiant le génocide des Juifs de "crime monstrueux".





Le 27 novembre dernier, un sondage CNN présentait déjà la France comme un mauvais élève concernant la mémoire de la Shoah, avec 8% de Français affirmant n'en avoir jamais entendu parler dont 21% chez les 18 à 24 ans.