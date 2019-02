Un Français sur quatre pense que les Illuminati "manipulent la population"

Si 35% des Français apparaissent comme totalement hermétiques aux théories proposées, 21% d’entre eux adhèrent au contraire à cinq énoncés complotistes sur les dix qui ont été soumis cette année. Pour chacun d'entre eux, les interrogés pouvaient répondre "d’accord", "plutôt d’accord", "pas vraiment d’accord" ou "pas du tout d’accord", permettant d’échelonner l’adhésion des Français.





Pour cette deuxième vague, la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, site web fondé en 2007 par l’un des membres de la fondation Jean-Jaurès, ont voulu intégrer de nouveaux énoncés. Parmi eux, certains traitent des États-Unis et de la CIA, quand d’autres s’interrogent sur les vaccins en France ou le complot sioniste. En tout, six des dix théories proposées étaient connues de la moitié ou plus des interrogés. Notamment celle estimant que "les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population". À cette affirmation, 27% des répondants ont répondu être "d’accord" (8% "tout à fait" et 19% "plutôt d’accord"). Au contraire, seuls deux Français sur dix ont totalement rejeté cette théorie, répondant n’ être "pas du tout d’accord" avec cette idée, née en 1797, et prétendant que cette société, dissoute dans les années 80, aurait perduré dans la clandestinité pour dominer le monde.