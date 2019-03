"Un  gamin, il vient, il vous embrasse sur la bouche" : indignation après les propos de l'abbé de La Morandais sur la pédocriminalité

Interrogé sur les nombreux scandales de pédo-criminalité dans l'Eglise, l'homme de 83 ans a affirmé que les enfants cherchaient "spontanément la tendresse." "Il faut de la prévention mais on ne sait pas comment s'y prendre", a-t-il lancé, expliquant que selon lui, le viol d'un mineur n'est pas "au départ" un "viol ou de la violence". Et d'ajouter que, d'après lui, l'enfant était en partie coupable. "Un enfant cherche spontanément de la tendresse d'un homme ou d'une femme (...) Et souvent ce sont des gamins en frustration de tendresse." Alors qu'on lui oppose que la responsabilité est chez l'adulte, il répond: "Bien entendu. Mais le gamin il va chercher... Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient, il vous embrasse sur la bouche", a-t-il continué.

"Si, moi, j'ai vu ça", a-t-il persisté face aux dénégations des personnes sur le plateau.