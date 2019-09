Un gilet jaune verbalisé à Bordeaux

LE JT DES INFOX - A Bordeaux, un contrôle d'identité a provoqué la colère des internautes. Pourquoi ?

La verbalisation d'un homme détenant deux gilets jaunes dans son sac anime les réseaux sociaux. Cet individu n'a pas été verbalisé parce qu'il détenait simplement un gilet jaune, mais parce qu'il se trouvait tout près du palais des congrès de Bordeaux à l'occasion de la première l'université d'été de LREM. Or, toute manifestation publique y était interdite et faisait l'objet d'une amende de 135 euros. Autres sujets : la rumeur sur les colis empoisonnés à Metz et le manteau de Melania Trump.



Ce dimanche 15 septembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la verbalisation d'un gilet jaune à Bordeaux, de la rumeur sur le colis empoisonné à Metz et du manteau de Melania Trump. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.