Un Grenelle en septembre pour lutter contre les violences conjugales ? Les associations féministes ne veulent plus attendre

Du côté des militantes féministes et des associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'annonce est loin de faire l'unanimité. Caroline de Haas, initiatrice du mouvement #NousToutes, estime cette décision "décevante". "On demandait des mesures d'urgence, on nous donne rendez-vous dans deux mois pour des solutions à venir dans cinq mois, le 25 novembre. C'est délirant. Il faut des mesures concrètes, tout de suite. Il y a un décalage entre la mobilisation inédite de la société contre les violences conjugales et la réaction du gouvernement. On a l'impression que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité des choses, d'une part, et d'autre part qu'il n'a pas pris la mesure de sa capacité d'action, puisque Marlène Schiappa renvoie encore une fois à 'une mobilisation générale de la société'. En premier lieu, c'est au gouvernement d'agir."





Surtout, pour Caroline de Haas, nul besoin d'un Grenelle pour sauver des vies. Elle reprend : "Un Grenelle, c'est fait pour réunir différents acteurs et négocier ensemble. Or, sur les violences conjugales, il n'y a pas besoin de négociation. Les solutions sont connues, le plan d'urgence est détaillé depuis longtemps par de nombreuses associations qui portent le sujet." Sur Twitter, Anaïs Leleu, également militante pour #NousToutes, ne dit pas autre chose. Et de s'interroger sur le nombre de victimes supplémentaires d'ici au 3 septembre.