Un homme célèbre la victoire de l'Algérie avec une tronçonneuse : quand a eu lieu cette scène ?

Des débordements ont eu lieu à Paris et à Montpellier, notamment, après la victoire en quarts de finale de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, jeudi 11 juillet, pendant la coupe d'Afrique des nations. Sur les Champs-Elysées, 74 interpellations ont eu lieu après que des magasins ont été pillés. A Montpellier, un supporter a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille, tuant la mère et blessant grièvement son bébé.





Sur les réseaux sociaux, des images de scènes de liesse circulent, mais toutes ne se sont pas déroulées jeudi. C'est le cas par exemple de cette vidéo, qui est largement partagée sur Twitter ce vendredi 12 juillet. Elle montre un homme sur les Champs-Elysées en train de brandir une tronçonneuse en état de marche. Autour de lui, la circulation est perturbée. On entend des klaxons et des clameurs mais aucune panique n'est visible chez les autres supporteurs de football, couverts de drapeaux algériens, présents sur les lieux.