Un hôpital de Seine-Saint-Denis menacé de ruptures de stocks : l'appel de 80 médecins

Dans ce courrier, dont le contenu a été diffusé par Le Parisien, puis auprès de l'AFP, ces chefs de service, praticiens et assistants listent les problèmes : menace de rupture de stock de médicaments, patients de plus en plus précaires, manque de médecins aux urgences... Des difficultés qui, certes, "ne font que s'aggraver depuis quelques années" mais qui s'empirent "de plus en plus rapidement depuis quelques mois". "Parfois, on ne sait pas si on va avoir une cartouche d'encre pour imprimer nos ordonnances, du désinfectant pour laver nos endoscopes", explique ainsi à l'AFP le chef du service de gastro-entérologie, Guy Bellaïche.





La peur d'une "rupture de stock" à laquelle s'ajoute une réelle pénurie de fournitures essentielles au travail des équipes : manque de gants, de collecteurs d'aiguilles, ou même de papier toilette, liste ainsi le quotidien local. Des conditions de travail qui mettent "en péril les malades", selon ce courrier. Et le nombre de ces derniers, dont des "SDF, des sans-papiers et des personnes en grande précarité", comme le note Guy Bellaïche, ne va qu'augmenter, avec le projet "Grand Paris", qui devrait faire naître de nouveaux quartiers autour de la gare d'Aulnay. De quoi pousser les médecins à demander la création d'une "zone médicale prioritaire". "Ne faudrait-il pas considérer nos hôpitaux du 93 comme situés en 'Zone Médicale Prioritaire' afin de leur accorder des moyens financiers supplémentaires pour sortir de ce cercle vicieux ?", écrivaient-ils ainsi.