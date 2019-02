Un TGV bloqué à Saint-Malo à cause d'un immense tag "Karis vs Booba"

EMPÊCHEMENT - Un tag "Karis vs Booba" (sic) de 70 mètres de long, recouvrant toute la face d'un TGV, a empêché son départ de Saint-Malo pour Paris ce vendredi. "Il n'y avait plus aucune visibilité pour les clients dans la rame" et "on ne pouvait pas circuler avec un tag qui fait la promotion d’un combat de rappeurs", explique la SNCF.